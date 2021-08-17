العراق یكشف هوية منفذي عمليات استهداف أبراج الكهرباء

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على متورطين باستهداف أبراج الطاقة والتحقيق معهم، حيث اتضح أنهم إرهابيون دواعش".

وأضاف، أن "الغاية من استهداف أبراج الطاقة، خلق الفوضى والقلق الأمني".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية دونت أقوال المتورطين بالاستهداف".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى فی تصریح، إن "هناك من يريد أن يستهدف الإنتاج المتصاعد للطاقة الكهربائية في العراق، وهذا بكل تأكيد ضمن مخطط يستهدف إنتاج الطاقة في العراق".

ونفذت القوات الأمنية العراقية قبل أسابيع عمليات واسعة لملاحقة منفذي هذه الهجمات، كما شددت الحراسة والمراقبة حول أبراج الطاقة التي تغذي البلاد.