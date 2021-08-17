الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق یكشف هوية منفذي عمليات استهداف أبراج الكهرباء

العراق یكشف هوية منفذي عمليات استهداف أبراج الكهرباء
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، هوية مستهدفي أبراج الطاقة الكهربائية، فيما أشارت إلى اعتقال بعضهم.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على متورطين باستهداف أبراج الطاقة والتحقيق معهم، حيث اتضح أنهم إرهابيون دواعش".

وأضاف، أن "الغاية من استهداف أبراج الطاقة، خلق الفوضى والقلق الأمني".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية دونت أقوال المتورطين بالاستهداف".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى فی تصریح، إن "هناك من يريد أن يستهدف الإنتاج المتصاعد للطاقة الكهربائية في العراق، وهذا بكل تأكيد ضمن مخطط يستهدف إنتاج الطاقة في العراق".

ونفذت القوات الأمنية العراقية قبل أسابيع عمليات واسعة لملاحقة منفذي هذه الهجمات، كما شددت الحراسة والمراقبة حول أبراج الطاقة التي تغذي البلاد.

روابط ذات صلة

وفد امني عراقي يطلع على خطة حماية ابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية

احباط عملية لاستهداف ارتال التحالف الامريكي في الديوانية بالعراق

حرب ابراج الطاقة مستمرة.. سرقة حديد الابراج في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دون الحاجة للأدوية.. خطوة بسيطة لخفض ضغط الدم في خمس دقائق !

ترحيل المغتربين اليمنيين.. خطوة سعودية بتوجيه أمريكي لإنهاك الاقتصاد الوطني

العراق یكشف هوية منفذي عمليات استهداف أبراج الكهرباء

عودة الرحلات العسكرية للإقلاع من مطار كابل

تعرف على أبرز أعراض حصوات الكلى وأكثر الأنواع شيوعاً

بايدن غير نادم على قرار سحب قوات بلاده من أفغانستان