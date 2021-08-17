اميركا ستغادر المنطقة والمتمسكون بطائرتها سيسقطون

العالم - خاص بالعالم

وقال قبيسي في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": إن ما حدث في مطار كابل هو صورة تاريخية ولا تتكرر إلا كل عدة عقود مع كل انسحاب اميركي مذل بهذه الطريقة، صورة توضح حقيقة السياسات الاميركي وطبيعة علاقتها بوكلائها، شيء اشبه بسياسات الشركات في صرف الموظفين عندما تنتهي الحاجة اليها.

واضاف: إن التعويل على اميركا من قبل الكثيرين حول العالم وليس في منطقتنا فقط، تاريخيا وحاضرا هو تعويل مؤقت ويتعرض لانتكاسات وتحولات بحسب الظروف والرغبات والمصالح الاميركية.

وتابع قبيسي: إن ما حصل في افغانستان مؤسف جدا، فقبول جزء من المواطنين ببقاء القوات الاميركية لعشرين سنة في اراضيهم، القبول بهذا الاحتلال هو مشكلة المشاكل ليس فقط لافغانستان بل لكل الدول التي تعرضت لاحتلال.

ووصف تمسك الوكلاء في المنطقة بالاميركي بأنه كما حصل في مطار افغانستان، قائلا إنه حتى وان كانت اميركا حلقت ذاهبة وراحلة ومغادرة المنطقة فهم يبقون متلعقين بها ليسقطون السقوط من شاهق، لا يستطيعون الفهم ان اميركا بدأت في الاقلاع من المنطقة، ووكلاء اميركا في المنطقة لا يريدون الانتباه انها تقلع وتغادر من المنطقة ولا يأخذون احتمالات بديلة تأمينا لمستقبلهم وحمايتهم له.