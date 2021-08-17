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خوزستان تحيي مراسم عاشوراء وتراعي الارشادات الصحية

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

تتجدد الذكرى الاليمة بقيمها وأهدافها في شهر محرم الحرام و نستلهم الدروس والعبر من تضحیات الامام الحسين عليه السلام فالحسينيون یحییون العزاء رغم الظروف الصحية المتدهورة.

العالم - مراسلون

وقال الرادود قحطان البديري لقناة العالم":منّ الله علينا بأننا نَتبع ونتبّع ونقتدي بأهل البيت سلام الله عليهم. تمر علينا المناسبات تلو المناسبات ولله الحمد منذ ذلك التاريخ الذي امتد لسنين طوال نقيم شعائر اهل البيت بكل أشكالها في كل بقاع المعمورة".

مظاهر احياء مراسيم شهر محرم جاءت مختلفه هذه السنة كما في العام الماضي بالتزامن مع جائحة كورونا في الاهواز والكثير من المجالس والمواكب الحسينية بعضها ألغي والبعض الآخر تعهد بتوفير كل مستلزمات الوقاية وتطبيق خطة التباعد الاجتماعي.

بسبب انتشار السلالات المتحورة لجائحة كورونا الكثير من الهيئات والمواكب الحسينية وجدت بديلا عن اقامة الشعائر من خلال توزيع سلات غذائية وتوفير الادوية للعوائل المتعففة.

الالتزام بالارشادات الصحية وتطبيق الاجراءات الوقائية هو ما أكدت عليه منظمة الاعلام الاسلامي من جملة قرارات وتوصيات لاحياء الشعائر الحسينية في داخل المحافظة.

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