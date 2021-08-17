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’فصائل شعبية’ تقتل مسلحا من ’قسد’ بريف دير الزور السوري

’فصائل شعبية’ تقتل مسلحا من ’قسد’ بريف دير الزور السوري
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

قتل مسلح من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته الفصائل الشعبية في منطقة الجزرات بريف دير الزور الغربي.

العالم - سوريا

وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر محلية "أن مجموعة من الفصائل الشعبية استهدفت بالأسلحة الرشاشة أحد مسلحي ميليشيا “قسد” في منطقة الجزرات بريف دير الزور الغربي ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفي سياق متصل ذكرت المصادر أن الميليشيا صعدت من ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واختطفت أربعة من سكان البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا “قسد” ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل وأصيب العشرات منهم خلال الفترة الماضية في المناطق التي تحتلها الميليشيا بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية.

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