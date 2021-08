الجزائريون ورئيسهم يدينون بشدة حركة 'الماك' الارهابية

العالم - نبض السوشيال

تشهد الجزائر موجة حارة، حيث اجتاحت الحرائق 20 ولاية جزائرية، حيث اصدرت قوات الحماية المدنية السبت الماضي في الجزائر بيانا أوضحت فيه الوضع فيما يتعلق بحرائق الغابات خلال 24 ساعة، حيث ذكر البيان أن وحدات الحماية المدنية أخمدت 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية، باخمادها في تيزي وزو 10 حرائق، وبجاية 4 حرائق، وجيجل 7 حرائق، الطارف 5 حرائق، البويرة حريق واحد، سوق أهراس ثلاثة حرائق، سطيف حريقين، تبسة حريق واحد، برج بوعريريج حريقين، البليدة 4 حرائق، عنابة حريق واحد، عين الدفلى حريق واحد، وولاية تيسمسيلت حريقين.

وأوضح البيان أنه تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة تتمثل في 7500 عون حماية مدنية، 490 شاحنة إخماد بالإضافة إلى ثلاث مروحيات هيلكوبتر من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي وكذلك طائرتي "كنادير".

في هذه الاثناء، حذر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يوم الجمعة الماضية في كلمة متلفزة حول الحرائق التي اندلعت في هذا البلد مؤخرا وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا في جميع أنحاء الجزائر، حذر من ما أسماها بـ"منظمة الماك الانفصالية" التي نعتها بالارهابية قائلا انها باتت حقيقة دامغة أنهما رأس الفتنة بالبلاد، وهو اخر توصيف للرئيس الجزائري عندما نعتها ايضا بـ"جرثومة الفتنة"، محذرا أشد تحذير من فتنة لم تعد نائمة يحاول هذا البتنظيم الارهابي بشتى الطرق إيقاظها.

انه مخطط إرهابي واضح حاولت منظمة "الماك" تنفيذه على الأرض بـ"إحداث الفتنة" على خلفية الحرائق وكذلك قتل وحرق شاب قدم من ولاية عين الدفلى للمساعدة في إطفاء الحرائق.

قال الرئيس الجزائري مخاطبا سكان ولاية تيزي وزو التي اندلعت فيها السنة اللهب والحرائق المفتعلة: "حذاري من الجراثيم التي تحاول استغلال الفرصة للتفرقة.. الشعب كله واحد، وسنستعمل القانون لصدهم".

وتابع تبون في تحذيراته: "هؤلاء الناس من يحاولون استغلال الأوضاع الصعبة والتفرقة بين الجيش والشعب أقول لهم: إن المواطنين هم من ساعدوا الدولة في القبض على مشبوهين وصل عددهم إلى 22 منهم، 11 في تيزي وزو والبقية في عنابة وجيجل، والتحريات ستقوم بواجبها".

وواصل تبون تحذيره للتنظيم الإرهابي قائلا: "ومن يمس الوحدة الوطنية استعمل معه كل الوسائل وسيدفع الثمن غاليا" و"لا شك ان الوحدة الوطنية عند الجزائريين شيء غالٍ جدا لأن هناك أشخاصا مغرضين".

وخلص تبون الى تأكيده على ان تحريات العدالة هي من ستحقق في اغتيال الشاب الجزائري جمال بن اسماعيل الذي قتل حرقا في مدينة تيزي وزو، وانه علينا ألا نعطي الفرصة لهؤلاء الارهابيين للدخول بيننا لإحداث الفتنة.

يذكر ان الجزائر صنفت هذه المنظمة في 18 أيار/مايور الماضي رسميا كحركة ارهابية عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري تبون، حينها، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن المجلس الأعلى للأمن درس الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل هذه الحركة "الماك" التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها.

وحول الحرائق المفتعلة قال الرئيس الجزائري ان اغلب الحرائق التي اندلعت في البلاد هي بفعل أياد أجرامية، وان "جزء من هذه الحرائق ربما تسبب بها الطقس المرتفع جدا في البحر المتوسط بصفة عامة، ولكن اغلبها اياد اجرامية وفور وقوع كل هذه الحرائق طلبت من مؤسستنا ...ان يزودوننا بالمعلومات الكافية، موضحا انه تم توقيف 22 مشتبها فيه بالتسبب في إشعال الحرائق، وان العدالة ستأخذ مجراها في قضية الشاب الذي قتل في ولاية تيزي اوزو (جمال بن اسماعيل).

واشار تبون الى ان الجيش الجزائري سخر 6 مروحيات للمساهمة في اخماد الحرائق، مؤكدا ان الجزائر لم تشهد هذا الحجم من الحرائق منذ 10السنوات.

نتناول الان اهم التغريدات التي غرد بها الجزائريون حول الوسمين الجزائريين المنتخبين لهذا اليوم (#الماك_حركه_ارهابيه) و(#جمال_بن_سماعيل)، حيث غرد حساب (Park Erina) باحقاق العدالة للمغدور جمال بن اسماعيل قائلا:

قال حساب الناشطة الجزائرية (أمارا نجدت - Amara Nadjet):

نحن لا نعيش في غابة .. قلبي سيخرج من صدري .. رحمه الله .. قلب مكسور .. وجه يبكي بصوت عال.

قال حساب المغردة (صابرينا لازب - Sabrina Lazib):

سوف نتذكر الملاك البريء. يجب أن تُروى قصتك لأحفادنا في المستقبل. يجب أن يعرف الجميع كيف ضحيت وكيف تم حرقك.

شارك حساب الناشط الجزائري (عبيدي خير الدين - Abidi khayreddine) في تغريدة نشر فيها صورة لشعار حركة "الماك" قائلا:

من جهتها شارك حساب المغردة الجزائرية (رحمة رقيق -Rahma Reguieg) بتغريدة نشرت خلالها صورتين لرؤوس الفتنة في الجزائر قالت فيها:

ان "العنف ليس الحل أبدا ولن يكون مبررا أبدا" العدالة لجمال بن اسماعيل.

جاء دور حساب المغردة الجزائرية (منال -Manel) التي نادت في تغريدتها لاحقاق العدالة والاخذ بحق الفقيد جمال بن اسماعيل قائلة:

نختم هذين الوسمين (#الماك_حركه_ارهابيه) و(#جمال_بن_سماعيل) مع تغريدة لحساب الناشطة الجزائرية (Aishlover) التي اشارت الى قوة وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبتها باحقاق الحق للمغدور جمال بن اسماعيل:

ونشرت (Aishlover) بدورها تغريدة مكررة للجزائري (فريد بوسالم - FARID BOU-SSA-LEM) الذي شكر فيها مستخدمي الانترنيت من خلال توجيهه الحديث للسيد شكور محمد مدير عام الضابطة العدلية قائلا:

السيد شكور محمد مدير عام الضابطة العدلية: أود أن أشكر مستخدمي الإنترنت الذين نقلوا بقوة صور ومقاطع فيديو المشتبه بهم مما سمح لنا بالتعرف عليهم وسرعة القبض علىهم.

(FARID BOU-SSA-LEM) MR Chakour mohamed, directeur général de police judiciaire : je remercie infiniment les internautes qui ont relayé farouchement les images et les vidéos des suspects ce qui nous a permis de les identifier et appréhender rapidement #جمال_بن_سماعيل #justicepourdjamelbensmail