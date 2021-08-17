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المقداد: وعدنا بحل مشكلة انقطاع الكهرباء عن بعلبك ومنطقتها

المقداد: وعدنا بحل مشكلة انقطاع الكهرباء عن بعلبك ومنطقتها
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال عضو تكتل "​بعلبك​ الهرمل" النيابي النائب ​علي المقداد​ أننا وعدنا بحل مشكلة انقطاع الكهرباء عن بعلبك ومنطقتها، لافتا انه "تابع مشكلة التقنين الكهربائي في بعلبك مع المعنين في ​وزارة الطاقة​ و​مؤسسة كهرباء لبنان​"،

العالم ـ لبنان

وأكد المقداد أنه "بعد إعادة تشغيل معامل الإنتاج، والبدء في عملية التغذية الكهربائية لبعض المناطق، ولو بطريقة خجولة ولساعات قليلة، فوجئنا بأن محافظة ​بعلبك الهرمل​ لا تزال خارج التغطية دون كهرباء، ولم يلحظ لها أي ساعة تغذية، مما يهدد حياة المرضى في ​المستشفيات​ والذين يعتمدون على آلات ​التنفس​ الاصطناعي في المنازل، ويعرض أعمال الناس ومصالحهم في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدماتية لخسائر جسيمة، في هذا الوقت الصعب، وهذا أمر لا نرضى به على الإطلاق".

واعتبر أن "سبب ما وصلنا إليه، مرده بشكل أساسي إلى فوضى التوزيع في محطة التحويل الرئيسية، وهذا الأمر بحاجة إلى إعادة تنظيم وبرمجة عادلة، وقمع فوضى التوزيع من قبل المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان، وقيام القوى الأمنية والعسكرية بدورها في حماية المنشآت ومنع الفوضى"، متأملاً أن "تحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، حسبما وعدنا في القريب العاجل، لأن المواطنين بغنى عن مشاكل ومضاعفات سلبية تضاف إلى همومهم اليومية وضائقتهم الاقتصادية والمعيشية".

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المقداد: وعدنا بحل مشكلة انقطاع الكهرباء عن بعلبك ومنطقتها