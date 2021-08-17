الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. زيادة 30 ألف ليرة شهريا لجرحى قوات 'الدفاع الشعبي'

سوريا.. زيادة 30 ألف ليرة شهريا لجرحى قوات 'الدفاع الشعبي'
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

أقر مجلس الوزراء السوري زيادة شهرية، مقدارها 30 ألف ليرة سورية، (نحو 12 دولارا) على التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي.

العالم - سوريا

وأوضحت رئاسة المجلس أن التعويض الشهري لشريحة نسب العجز (70 ـ 79%)، ارتفع من 80 ألفا إلى 110 ألف ليرة، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 حتى 69%) من 50 ألفا إلى 80 ألف ليرة.

وقالت صفحة الرئاسة أن تلك الزيادة جاءت بعد أن وافق المجلس على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع "جريح وطن"، وأضافت أن اللجنة المشتركة للمشروع أقرت زيادة قيمتها 30 ألف على التعويض الشهري لجرحى العجز الكلي من قوات الدفاع الشعبي لتُصبح قيمة هذا التعويض 120 ألف ليرة شهريا.

وأشارت الرئاسة أن تغطية الزيادة لشريحة "العجز الكلي" ستتم من صندوق "جريح وطن".

يذكر أن الحكومة السورية كانت أقرت في مايو الماضي، منح بعض جرحى تلك القوات (التي تعرف بالقوات الرديفة)، والمصابين بنسب عجز تترواح بين 40 و65%، تعويضا شهريا بقيمة 50 ألف ليرة لمدة 10 سنوات.

كما كان الرئيس بشار الأسد أصدر قبل أكثر من شهر، مرسوما بمنح العسكريين المتقاعدين زيادة وقدرها 40% من المعاش التقاعدي.

روابط ذات صلة

وبدأ العد التنازلي لإعادة إعمار سورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سابقة قضائية جديدة تنتهجها السعودية ضد فلسطين

سوريا.. زيادة 30 ألف ليرة شهريا لجرحى قوات 'الدفاع الشعبي'

بانوراما ..افغانستان، الى اين تذهب الامور؟

نائب أشرف غني: 'أنا الرئيس الشرعي لأفغانستان'

استراتيجية عمل حكومية في سوريا مستمدة من توجيهات الرئيس الأسد

تحذير من موجة كورونا رابعة في العراق