العراق.. أول موكب إيزيدي يحيي ذكرى عاشوراء في سنجار

العالم - العراق

وتشارك المكونات الدينية والطوائف والقوميات في العراق في المراسيم التي يقيمها المسلمون لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام) خلال شهري محرم وصفر في مختلف محافظات العراق”.

وزار وفد من العتبة العباسية المقدسة، ضم المشرف على المركز الثقافي للإرشاد والتنمية الشيخ حيدر العارضي ومدير المركز محمود الأعرجي، الناحية لزيارة الموكب والاطلاع على الخدمات التي يقدمها”.

وقال العارضي في تصريح صحافي تابعته “العهد نيوز”، إنه “أثناء تواجدنا في قضاء سنجار لإحياء ذكرى فاجعة عاشوراء، ورد إلينا قيام مجموعة من أبناء المكون الإيزيدي بتأسيس وتنظيم موكب حسيني خدمي لتقديم الخدمة باسم الإمام الحسين (عليه السلام)”.

وأضاف: “أثناء الحديث معهم بينوا لنا أن قضية الإمام الحسين (عليه السلام) هي قضية إنسانية، والإمام الحسين (عليه السلام) لجميع الأحرار ويجمع البشرية تحت رايته”.

وأكد أبناء المكون الإيزيدي وفقا للعارضي، أن “الإمام الحسين (عليه السلام) ثورة ضد الطغاة، ويمثل جميع المستضعفين في العالم، ولا يقتصر على طائفة دون أخرى أو دين دون آخر”.

يأتي ذلك فيما يواصل المسلمون في العراق والعالم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام) وإقامة مجالس العزاء الحسيني منذ الأول من شهر محرم الجاري”.

في الأثناء، أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن اعتماد خطة لإدارة الحشود المليونية لتأمين الزيارة وتوفير انسيابية لحركة الزائرين، مشيرة الى تهيئة المداخل والمخارج لحركة الزائرين، وتوزيع المفارز الطبية ومفارز الإخلاء الطبي، ونصب وتشغيل منظومة تنقية الهواء وطرد الفيروسات في الصحن الشريف ومتابعة حركة الزائرين عبر فرق ميدانية متخصصة بالطيران المسير”.

وأعلن قسم حفظ النظام إدخال 1000 كاميرا مراقبة لمتابعة أمن وسلامة الزائرين، ومشاركة 6000 متطوع في تأمين الزيارة وخدمة الزائرين”.

وأوضحت العتبة الحسينية المقدسة، استنفار مستشفياتها وكوادرها الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمشاركين في زيارة عاشوراء وعزاء “ركضة طويريج”، مؤكدة أنها “نشرت مفارز طبية داخل وخارج الصحن الحسيني الشريف والمنطقة بين الحرمين الشريفين والمداخل الرئيسة المؤدية الى الصحن الشريف”.