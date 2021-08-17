الاحتلال الاسرائيلي يمنع احتفالا لطلبة الثانوية العامة

العالم ـ فلسطين

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال برفقة المخابرات اقتحموا ملعب العيسوية، وانتشروا فيه واغلقوا بوابته، ومنعوا "حفل تكريم طلبة الثانوية العامة".

واندلعت اليوم الثلاثاء مواجهات بين طلبة فلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة. وكانت كتل طلابية في جامعة "بيرزيت" القريبة من رام الله، قد دعت إلى تنظيم مسيرة على حاجز "بيت أيل"، تنديدا بقتل الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين في مخيم "جِنين" للاجئين. وأطلق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص "المطاطي" صوب الشبان المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.