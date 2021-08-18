الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

هاشتاغ.. إنفجار عكار يضاف لمشاكل اللبنانيين + فيديو

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2021.08.18 – يقال إن المصائبَ لا تأتي فرادى.. وهذا ما ينطبق على لبنان.. فإلى جانب الأزمة الاقتصادية والجمود السياسي، جاء انفجار عكار ليضيف على مشاكل اللبنانيين: صهريج محمل بالوقود في منطقة عكار تمت مصادرته من قبل الجيش، الصهريج انفجر اثناء احتشاد الناس حوله لتعبئة البنزين ما أودى بحياة العشرات وإصابة آخرين.

العالم - لبنان

الحادثة أتت بعد إعلان الجيش اللبناني تنفيذ مداهمات على محطات الوقود والأماكن التي تحتوي على وقود مخزن للاستفادة منه في السوق السوداء.. وذلك بعد التحذيرات من انقطاع الوقود من السوق على خلفية قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات.

حادثة عكار أثارت غضبا وانتقادات واسعة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون.

لدينا هنا تغريدة من "رالف" وفيها: قتلونا بالنيترات وحرقونا بالليترات، يفرّقهما حرف واحد وتجمعهما سلطة فاسدة ومسؤولون غير مسؤولين قتلوا شعب ودمروا وطن.

"رنا شاهين" بدورها علقت: لبنان بلد السلام وخُلِقَ للسلام، ولكن في ظل هذه المنظومة الفاسدة اللي عم تقتل شعبها لا شاف السلام ولا بعمره حيشوف السلام.

"بتول" أيضا علقت: إنفجار عكار مش ترند بيخلص بأربع وعشرين ساعة متل كل الترندات.. الانفجار قضية شعب مش بس قضية منطقة بلبنان، فلا تنسوا ضحايا الانفجار ولا تنسوا المصابين اللي قاعدين بيدعوا لو لحقوا أهاليهم وماتوا بدل العذاب اللي عم يتعذبوه.. لا تنسوهم وطالبوا بالعدالة بلكي بتتحقق هالمرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

حالة من الغضب والحزن في لبنان بسبب تفجير عكار

السيد نصر الله: شكلوا حكومة بأي شكل.. وسنأتي بالمحروقات من إيران قطعاً

أول تعليق من حزب الله حول حادثة عكار

لبنان: إعلان غدأً الإثنين يوم حداد وطني على ضحايا إنفجار التليل في عكار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إطلاق سراح مسؤول ليبي بعد اسبوعين من اختطافه

اليمن: دعوات للمشاركة الواسعة في إحياء ذكرى عاشوراء

هاشتاغ.. التطبيع المغربي الإسرائيلي + فيديو

هاشتاغ.. السيد نصرالله والنفط الإيراني + فيديو

هاشتاغ.. إنفجار عكار يضاف لمشاكل اللبنانيين + فيديو

هاشتاغ.. إنقلاب الصورة في أفغانستان + فيديو