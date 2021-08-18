هاشتاغ.. إنفجار عكار يضاف لمشاكل اللبنانيين + فيديو

العالم - لبنان

الحادثة أتت بعد إعلان الجيش اللبناني تنفيذ مداهمات على محطات الوقود والأماكن التي تحتوي على وقود مخزن للاستفادة منه في السوق السوداء.. وذلك بعد التحذيرات من انقطاع الوقود من السوق على خلفية قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات.

حادثة عكار أثارت غضبا وانتقادات واسعة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون.

لدينا هنا تغريدة من "رالف" وفيها: قتلونا بالنيترات وحرقونا بالليترات، يفرّقهما حرف واحد وتجمعهما سلطة فاسدة ومسؤولون غير مسؤولين قتلوا شعب ودمروا وطن.

"رنا شاهين" بدورها علقت: لبنان بلد السلام وخُلِقَ للسلام، ولكن في ظل هذه المنظومة الفاسدة اللي عم تقتل شعبها لا شاف السلام ولا بعمره حيشوف السلام.

"بتول" أيضا علقت: إنفجار عكار مش ترند بيخلص بأربع وعشرين ساعة متل كل الترندات.. الانفجار قضية شعب مش بس قضية منطقة بلبنان، فلا تنسوا ضحايا الانفجار ولا تنسوا المصابين اللي قاعدين بيدعوا لو لحقوا أهاليهم وماتوا بدل العذاب اللي عم يتعذبوه.. لا تنسوهم وطالبوا بالعدالة بلكي بتتحقق هالمرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..