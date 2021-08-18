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عودة الملاحة الجوية إلى كابل وغموض دبلوماسي لدى العديد من الدول + فيديو

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

كابل (العالم) 2021.08.18 – كانت جماعة طالبان قد أعلنت عفوا عاما عن جميع موظفي الدولة، ودعتهم إلى مزاولة أعمالهم اليومية. واستؤنفت الملاحة الجوية العسكرية في مطار كابل لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بعد توقفها الاثنين بسبب الفوضى التي سادت المطار.

العالم - أفغانستان

حركة الملاحة الجوية تعود إلى مطار كابل الدولي، بعد توقفها لساعات بسبب الفوضى التي شهدها المطار، واقتحام مدرجاته من قبل المدنيين الراغبين بالخروج من البلاد.

مسؤول أمني غربي في المطار قال إن طائرة نقل عسكرية من طراز سي-17 هبطت في المطار، على متنها عناصر من مشاة البحرية الأميركية، على أن تليها طائرة ثانية مماثلة، تحمل وحدة من الجيش الأميركي لضمان أمن المطار، بعد سيطرة طالبان على السلطة بشكل كامل في البلاد.

الجماعة وفي أول قراراتها، أطلقت ما أسمته عفوا عاما عن جميع موظفي الدولة، ودعتهم إلى مزاولة أعمالهم اليومية، والعودة إلى حياتهم الطبيعية بثقة تامة.

سيطرة طالبان على السلطة، اعتبرته برلين فشلا في أفغانستان، حيث دعت وزيرة الدفاع الألمانية آنغريت كرامب كارينباور حلف شمال الأطلسي إلى استخلاص العبر من هذا الفشل.

وصرحت كرامبكارينباور قائلة: "ثمة مواضيع كثيرة علينا أن نبحث فيها داخل حلف شمال الأطلسي، وعلينا في ما بعد أن نعرف إن كنا مستعدين لتحمل العواقب واتخاذ التدابير التي كنا تركناها حتى الآن للأميركيين."

ضبابية الأوضاع ومآل الأمور في أفغانستان، والظروف السائدة في البلاد، أسباب دفعت نيودلهي إلى إجلاء طاقمها الدبلوماسي من كابل، وفق تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الهندية، الذي أكد أنه في ظل هذه الظروف، تم اتخاذ قرار نقل السفير الهندي وموظفي السفارة الهنود إلى الهند على الفور.

الأمر لا يختلف بالنسبة لليابان التي أغلقت بشكل مؤقت سفارتها في كابل، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد، فالخارجية اليابانية اوضحت أن آخر مجموعة من العاملين بالسفارة غادرت البلاد إلى دبي على متن رحلة عسكرية وفرها بلد صديق.. داعية رعاياها الذين ما زالوا في أفغانستان، إلى المغادرة، وشددت على ضرورة إلغاء أي خطط للسفر إلى هناك.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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