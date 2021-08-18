مراسل العالم: مسلحون يفجرون تمثالا لقائد الهزارة الشيعة في أفغانستان +فيديو

العالم – أفغانستان

وفي اتصال مباشر حول آخر مستجدات الوضع في أفغانستان أشار الزميل مجتبى محمد يونس إلى أنه بالأمس وصل بالفعل رئيس هيئة طالبان الملا محمد برادر من قطر على متن طائرة عسكرية أميركية إلى ولاية قندهار ومعه مسلحي الحركة وسينتقل قريبا إلى العاصمة كابل كما صرح إعلاميي الحركة

وبين أنه وعلى صعيد آخر قد فجر مسلحون في ولاية باميان تمثالا حجريا يعود لزعيم الحرب الأفغاني السابق عبدالعلي مزاري قائد الهزارة الشيعة في أفغانستان.

وأوضح أن نائب الرئيس الأول بالحكومة السابقة أمرالله صالح قد صرح أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد بشكل قانوني، وأنه موجود على الأراضي الأفغانية في ولاية بنجشير التي لم يدخلها المسلحين حتى الآن.

ويأتي هذا فيما تحاول كل دولة إجلاء رعاياها واللاجئين الأفغانيين الذين سيذهبون معهم، إذ صرحت كندا أنها ستأخذ 20 ألف وبريطانيا 20 ألف وألمانيا 10 آلاف لاجىء أفغاني، تنقلهم كلهم طائرات عسكرية أميركية.

ونوه أن الرحلات العسكرية من مطار كابل الدولي لم تتوقف إلى الآن، ولكن الرحلات المدنية والسياحية لم تبدأ بعد، ومن غير المعلوم متى سوف تبدأ.

وخلص إلى القول إن مسؤولين أجانب صرحوا في مطار كابل أن عمليات الإجلاء سوف تستمر حتى أسبوعين إضافيين من الآن.

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