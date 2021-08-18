مستشار إعلامي بحركة طالبان يترك أسئلة قناة العالم من دون جواب + فيديو

العالم – أفغانستان

وفي اتصال مباشر حول آخر مستجدات الوضع في أفغانستان أشار الزميل مجتبى محمد يونس إلى أنه وخلال اتصاله بأحد مستشاري المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد سأله عن وقت وصول القيادي في طالبان ملا برادر الذي كان في قطر إلى العاصمة كابل، حيث أجاب أنه ولدواع أمنية لن يتم التصريح عن زمان وصوله إلى العاصمة كابل.

وفي سؤال آخر حول حلول الذكرى الـ102 لاستقلال أفغانستان يوم غد الخميس وما إذا تعترف الحركة بهذا الاستقلال أو تحتفل به، فقال المستشار إنه لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال ويجب أن يسأل المسؤولين الكبار.

وأضاف أنه وعلى الصعيد الأمني فإن ولاية بنجشير ما زالت لم تستولي الحركة عليها وأن النائب الأول لرئيس الجمهورية أمرالله صالحي يقول إنه موجود في هذه الولاية وإنه سوف يدافع حتى آخر رمق له عنها، ويقول إنه سوف يبدأ بتجميع المقاومين لمواجهة حركة طالبان ويأتوا إلى كابل.

وبين أن الحركة أكدت يوم أمس أنها تحافظ على الأموال وأرواح الشعب الأفغاني على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي له، وأضاف أن مواطنين قالوا إنهم ذهبوا إلى أعمالهم وفق رسالة الطمأنة التي زعمها مجاهد لكن مسلحي الحركة منعوهم من الدخول إلى محال أعمالهم ومكاتبهم، وقالوا قد يسمحوا بذلك يوم السبت.

أكبر مصرف تتم فيه مبادلة العملات الأجنبية فهو مغلق وتحميه قوات خاصة من حركة طالبان، كما هناك أنباء بأن الخزانة الأميركية جمدت ما يقارب 9.5 مليار دولار تخص الشعب والحكومة في أفغانستان وذلك حتى إشعار آخر.

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