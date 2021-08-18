الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول في طالبان يوضح مسألة انضمام أعضاء من الحكومات السابقة في الحكومة المقبلة

مسؤول في طالبان يوضح مسألة انضمام أعضاء من الحكومات السابقة في الحكومة المقبلة
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول في طالبان، اليوم الأربعاء، إنه من المبكر الحديث عما إذا كانت طالبان ستضم أعضاء من الحكومات الأفغانية السابقة في الحكومة الجديدة.

العالم-افغانستان

وأضاف المسؤول أن قادة طالبان يهدفون إلى مقابلة الأعضاء المؤثرين في الحكومات الأفغانية السابقة خلال الساعات الـ48 المقبلة.

واجتمع اليوم المسؤول الكبير في طالبان، أنس حقاني، بالرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله. ولفتت قناة "طلوع نيوز" إلى أن حقاني وغيره من طالبان التقوا أيضا مع زعيم حزب "الدعوة الإسلامية" والقائد الميداني السابق عبد رب الرسول سياف من دون شرح مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك، بينما أفادت "رويترز" بأن طالبان تحاول تشكيل حكومة جديدة بعد سيطرتها على العاصمة كابل الأحد الماضي.

وكان مسؤول من طالبان، أعلن اليوم الأربعاء، أن أعضاء الحركة سيشاركون في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان، وقال إن قادة الحركة الأفغانية سيظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاما عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية.

من جهة أخرى، دعت طالبان بوقت سابق النساء إلى الانضمام إلى الحكومة المستقبلية.

روابط ذات صلة

الجيش البريطاني: نتعاون مع "طالبان" على الأرض ونعتقد أنها تغيرت

الصين تتعهد بمساعدة أفغانستان بعد وصول "طالبان" إلى السلطة

هل انتهت الحرب في افغانستان کما اعلنت طالبان؟

طالبان: حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المطاعم في لبنان إلى الإقفال الشامل بسبب الازمات الاقتصادية و المالية

3 ملايين شخص يسجلون للانتخابات داخل ليبيا

اجتماع "كرزاي" و"عبدالله" مع مسؤول بارز في "طالبان"

شاهد.. هل ستتوفق اميركا بتوظيف طالبان ضد دول الجوار؟

مسؤول في طالبان يوضح مسألة انضمام أعضاء من الحكومات السابقة في الحكومة المقبلة

أمير قطر وميركل يبحثان تطورات الوضع في أفغانستان