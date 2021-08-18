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شاهد.. مراسل العالم: المفاوضات بين طالبان والأطراف الأفغانية مستمرة

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في افغانستان عن استمرار المفاوضات بين طالبان ومسؤولي الحكومة الافغانية السابقة في منزل رئيس المصالحة الوطنية عبدالله عبدالله في كابول مضيفا بأن الشعب الإفغاني يتوقع نتيجة ايجابية لهذه المفاوضات.

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل العالم مجتبى محمد يونس بأن الشعب الأفغاني مستاء من قيام السلطات الامريكية بتجميد الارصدة الافغانية في المصارف الأمريكية بعد مع هروب الرئيس الافغاني السابق اشرف غني مع حقبات مليئة بالمال قبل أيام.

وأكد مراسل العالم بان الجميع في افغانستان يراقب الاوضاع بحذر لمعرفة مصير البلاد مشيراً الى تجمع عدد من الافغانيين أمام القصر الرئاسي للحصول على تأشيرة من السفارة الفرنسية حيث توزع السفارة التأشيرة بشكل مجاناً بينما ينتظر جمع آخر في مطار كابول للخروج من البلاد.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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