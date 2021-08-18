شاهد.. مراسل العالم: المفاوضات بين طالبان والأطراف الأفغانية مستمرة

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل العالم مجتبى محمد يونس بأن الشعب الأفغاني مستاء من قيام السلطات الامريكية بتجميد الارصدة الافغانية في المصارف الأمريكية بعد مع هروب الرئيس الافغاني السابق اشرف غني مع حقبات مليئة بالمال قبل أيام.

وأكد مراسل العالم بان الجميع في افغانستان يراقب الاوضاع بحذر لمعرفة مصير البلاد مشيراً الى تجمع عدد من الافغانيين أمام القصر الرئاسي للحصول على تأشيرة من السفارة الفرنسية حيث توزع السفارة التأشيرة بشكل مجاناً بينما ينتظر جمع آخر في مطار كابول للخروج من البلاد.

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