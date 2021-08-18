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سوريا.. بيان توضيحي حول جمركة الأجهزة الخلوية

سوريا.. بيان توضيحي حول جمركة الأجهزة الخلوية
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

استانفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا العمل بالتصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت أو ستعمل على الشبكة الخلوية السورية اعتباراً من 14/8/2021 وفق مايلي:

العالم - سوريا

1-أجور التصريح الجديدة ترتبط بالسعر الحقيقي لكل جهاز، والمواصفات الفنية له وليس شرائح محددة.

2-أجور التصريح الحالية عن الأجهزة التي تم الاستعلام عنها من قبل المشتركين تتراوح بين 70 ألف إلى مليون و500 ألف ل.س للجهاز كحد أقصى حتى تاريخه “لجهاز iphone 12 pro max” وتنخفض قيمة التصريح مع انخفاض قيمة ومواصفات الجهاز الخلوي.

3-تم إطلاق الآلية الجديدة بغرض أن يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز الخلوي ومنع أي تلاعب بتحديد الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركين بحيث يتناسب أجر التصرح مع القيمة الحقيقية للجهاز.

4-لإتاحة الوقت اللازم للمشتركين للاستعلام عن أجر التصريح وتسديد أجوره، سيتم منح كل جهاز عمل أو سيعمل على الشبكة بعد تاريخ 18/3/2021 سماحية عمل لمدة شهر على الشبكة السورية

5-تم إلغاء إجرائية التعريف للمسافرين عن أجهزتهم الخلوية عبر المراكز الحدودية وسيتم تلقائياً منحهم سماحية شهر للعمل على الشبكة السورية اعتباراً من تاريخ دخولهم إلى الجمهورية العربية السورية.

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سوريا.. بيان توضيحي حول جمركة الأجهزة الخلوية