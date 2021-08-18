شاهد.. ما هي نقاط القوة والضعف في حكومة رئيسي المقترحة؟

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وأضاف ميرتاج الديني خلال مقابلة خاصة مع قناة العالم ضمن برنامج من طهران:"نحن في المجلس تتمثّل نظرتنا في إمتلاکنا لذوي الخبرات إلی جانب الوجوه الجدیدة، لو نظرنا جمیعاً من خلال نظرة ضیّقة تقول أنّ البعض من الوجوه غیر مألوفة ویجب إحضار الوجوه المعروفة في البلاد فأنّ هذه النظرة سوف تؤدّي إلی ایقاف عجلة الإدارة في البلاد، فکلّ رئیس جمهوریة یأتي بوجوه غیر معروفة في إدارته، وهذا علی وجه التحدید ماقام به السیّد رئیسي، وعلی هذا الأساس نحن ننظر إلی الحکومة التي قدّمها السیّد رئیس الجمهوریة علی أنّها ترکیبة من الوجوه ذات الخبرة ووجوه شابّة لربّما تواجه مشکلات وصعاب خلال عملیة الحصول علی الثقة بسبب قلة خبرتها وعدم الدفاع عن برامجها وشخصیاتها وتقدیم برامج جیّدة تحظی بالقبول من قبل أعضاء اللجان المتخصّصة.

وتابع ميرتاج الديني:"کوْن الوزیر المقترح شابّاً أمر جیّد بالنسبة لنا، لهذا لدینا وزیران مرشّحان کوزیر الإقتصاد أو وزیر الإتّصالات والتکنولوجیا وهما من الوجوه الشابّة إلا أنّهما یحظیان بالترحیب من قبل السادة النوّاب. وفي نفس الوقت، أشعر من خلال إتّصالاتي ولقاءاتي مع أعضاء اللجان المتخصّصة مستفسراً عن الوزارات الأخری، أنّ الأمر بحاجة إلی دفاع أکثر وسعي دؤوب کي یتمکّن الوزراء المقترحون من عبور سد مجلس الشوری کوزارة التربیة والتعلیم ووزارة العلوم علی سبیل المثال وإلی حدّ ما وزارة العمل والرفاه والتعاون".