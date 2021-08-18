ابن سلمان يضع وزير التعليم السعودي أمام خيارين: الدفع او الفضائح!

العالم - السعودية

ويتعرض وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ لحملة ضغط جديدة من ولي العهد تتمثل إما: الدفع أو الفضائح بملفات الفساد وغيرها.

وكشف حساب “العهد الجديد” النقاب عن فضيحة ابتزاز جديدة في السعودية طالت وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ.

وقال حساب “العهد الجديد” إن وزير التعليم آل الشيخ تحول إلى ضحية من ضحايا الابتزاز المالي الذي يُمارسه ولي العهد محمد بن سلمان على المسؤولين والتجار ورجال الأعمال.

وأضاف الحساب السعودي الشهير أن حمد بن محمد آل الشيخ خُيّر بين الدفع وبين تفعيل ملفات الفساد ضده فاختار الدفع!. وفق كلامه.

وعين الملك سلمان بن عبد العزيز، الوزير آل الشيخ وزيرا التعليم بالمملكة العربية السعودية، في 27 ديسمبر 2018.

وآل الشيخ حاصل على الدكتوراه في التخطيط والتنمية الاقتصادية من جامعة ستانفورد، عمل نائباً لوزير التعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة في وزارة التعليم خلال الفترة (1433 – 1436هـ).

وعمل مستشارا بالديوان الملكي السعودي، منذ يونيو 2017م.

وكان حساب “العهد الجديد” كشف أن اللواء منصور التركي الذي كان معتقلا في سجون بن سلمان، أُطلق سراحه بتسوية مالية.

وقال “العهد الجديد” إن النظام السعودي طلب من اللواء منصور التركي دفع 200 مليون ريال في البداية، لكنه أصرّ أنه لا يملك هذا المبلغ.

وذكر أنه بعد الاطلاع على حساباته البنكية اتفقوا معه على 100 مليون، ثم أطلقوا سراحه بهذا المبلغ.