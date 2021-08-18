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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الشيخ قاسم: لا حرب للشعب البحريني السني على مأتم عاشوراء
الشيخ قاسم: الحرب على إحياء ذكرى عاشوراء واضحة في البحرين
الشيخ قاسم: يحرم على الأمة أن تعطي فرصة نصر لليزيد الاميركي الصهيوني اليهودي
الشيخ قاسم: الولايات المتحدة هي التي تقود جبهة التطبيع
الشيخ قاسم: الحسين (ع) يعلّمنا العزة ولا يترك للذل أن يجد في قلوبنا سبيلا
الشيخ قاسم: الحسين (ع) يعلّمنا العزة ولا يترك للذل أن يجد في قلوبنا سبيلا
الشيخ قاسم: معارك النبي(ص) والأئمة (ع) رسمت صورة الإسلام الصحيح
الشيخ قاسم: معارك النبي(ص) والأئمة (ع) رسمت صورة الإسلام الصحيح
الشيخ قاسم: معارك النبي(ص) والأئمة المعصومين رسمت صورة الإسلام الصحيح
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-08-2021
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الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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