شاهد.. مسؤول بارز في جماعة طالبان: قد يدير البلاد مجلس حاكم

العالم - أفغانستان



تطورات سياسية متسارعة تشهدها أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان عليها قبل ايام قليلة، العضو البارز في الحركة وحيد الله هاشمي والمقرب إلى هيئة صنع القرار اجرى مقابلة مع وكالة رويترز للانباء واكد ان أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم، بينما من المرجح أن يظل الزعيم الأعلى للجماعة هيبة الله أخونزاده زعيما أعلى واضاف أن الكثير من المسائل المتعلقة بكيفية إدارة طالبان لأفغانستان لم يتم الانتهاء منها بعد.



الرئيس الأميركي جو بايدن، اعترف بانه أصيب بالذهول من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وجيشها بعد كل ما قدمته لهما الولايات المتحدة واضاف ان حدوث فوضى في أفغانستان كانت أمرا لا مفر منه بعد الانسحاب واوضح بايدن أن قوات بلاده يمكن أن تبقى في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المقرر لانسحابها في نهاية الشهر الجاري.



اما وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، فقد اكد ان بلاده لا تستطيع حاليا إجلاء رعاياها البعيدين عن مطار كابول واضاف انه ليس هناك اي مواجهات عدائية مع حركة طالبان وقنوات الاتصال معها مفتوحة. ومن جانبه اشار رئيس هيئة الأركان الأميركية مارك ميلي، الى ان واشنطن لم تتوقع انهيار الجيش الأفغاني في احد عشر يوما واوضح ان الوضع ما زال خطيرا وضبابيا في أفغانستان.



وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اكد انه يتعين على طالبان التقيد بخمسة شروط مسبقة لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، وهي ان يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة البلد، وأن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذا للإرهاب. بالاضافة الى ان يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، وأن يحترموا الحقوق، ولا سيما حقوق المرأة. اما الشرط الخامس هو ان يشكلوا حكومة انتقالية.