لبنان مسيرات واعتصامات في طرابلس تنديدا بانقطاع الكهرباء

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وتجدر الاشارة إلى أن منطقة أبي سمراء تعاني منذ فترة طويلة من انقطاع التيار، وهي غارقة في الظلام، في ظل غياب أي معالجة لهذا الموضوع، بخاصة وأن أصحاب المولدات الخاصة قد اطفأت هذه المولدات بسبب عدم تأمين مادة المازوت.



ونفذ في الإطار نفسه حشد من أبناء مدينة الميناء اعتصاما أمام مقر شركة كهرباء قاديشا، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في شكل شبه تام عن منازلهم، ويردد المحتجون هتافات تطالب برحيل السلطة الحاكمة، واعطاء التيار لأبناء المدينة وكل المناطق الشمالية، أسوة بسائر المناطق. وتشكل العناصر العسكرية حاجزا بشريا عند مدخل الشركة لمنع المحتجين من الدخول إليها.

و أيضا مسيرة حاشدة من أبناء مدينة الميناء شمال لبنان انطلقت في اتجاه شركة قاديشا احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني. وردد المشاركون في المسيرة هتافات مطالبة باعطائهم التيار أسوة بسائر المناطق.

و كذلك محتجين قطعوا أوتوستراد بحنين - المنية في اتجاه عكار بالقرب من محطة حامد، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان المازوت وانقطاع الكهرباء.