شاهد..طالبان تواصل مشاوراتها مع مسؤولين سابقين وشيوخ قبائل

العالم - خاص بالعالم

ادارة جديدة ستضم وجوه سياسية قديمة، بحسب تسريبات افادت بان طالبان ستعرض مواقع في الحكومة القادمة على بعض افراد النظام السابق، كما انها اكدت انها ستشاور النساء وسيكون لهن دور في الادارة الافغانية الجديدة.

وفيما تتواصل المشاورات بشان كيفية ادارة البلاد، اكد عضو بارز في حركة طالبان ان الجماعة لن تناقش نوع النظام السياسي الذي ستطبقه في أفغانستان لأنه سيكون الشريعة فحسب.

وأكد وحيد الله هاشمي عضو بارز في جماعة طالبان:"لن يكون هناك نظام ديمقراطي على الإطلاق لأنه لا يوجد لديه أي قاعدة في بلادنا".

طالبان وفي محاولة منها لطمأنة الشعب الافغاني، قررت اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في مختلف الولايات من دون اي قيد او شرط، كما انها تجري اتصالات مع الجنود والطيارين السابقين لينضموا الى قوة وطنية جديدة تعتزم الجماعة تشكيلها.

ورغم التطمينات، تتواصل عمليات إجلاء آلاف الرعايا الغربيين من أفغانستان، وسط أجواء مشحونة مع تكرار إطلاق القوات الاميركية النار لتفريق الحشود في مطار كابول، ما ادى الى سقوط قتلى ومصابين، ولذلك حثت طالبان المحتشدين عند بوابات المطار على العودة إلى ديارهم إذا لم يكن لديهم تاشيرات سفر.

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