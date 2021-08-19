كوريا الشمالية تخطط لإطلاق صواريخ

العالم-اسيا والباسفيك

وصدر التحذير الملاحي من الأحد إلى الاثنين للمناطق الشمالية الشرقية في بحر الشرق ، بحسب المصادر العسكرية.

وذكرت يونهاب أنه عادة ما يتم إصدار مثل هذا التحذير قبل إطلاق الصواريخ أو اختبارات الأسلحة الأخرى لتحذير السفن للابتعاد عن مناطق معينة من المتوقع أن تتأثر.

لكن لم تحدث أي عمليات إطلاق صواريخ باليستية فعلية أو إطلاق مدفعية خلال هذه الفترة ، وفقا لمسؤولين في هيئة الأركان المشتركة في سول.

وتوقع الكثيرون أن بيونج يانج قد تقوم بـ “أعمال استفزازية” للاحتجاج على التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية وامريكا.