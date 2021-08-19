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كوريا الشمالية تخطط لإطلاق صواريخ

كوريا الشمالية تخطط لإطلاق صواريخ
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الشمالية منطقة حظر لإبحار السفن قبالة الساحل الشرقي في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن مصادر اليوم الخميس ، في مؤشر على أن لديها خططًا لإطلاق صواريخ وسط تدريبات مشتركة مستمرة بين كوريا الجنوبية وامريكا.

العالم-اسيا والباسفيك

وصدر التحذير الملاحي من الأحد إلى الاثنين للمناطق الشمالية الشرقية في بحر الشرق ، بحسب المصادر العسكرية.

وذكرت يونهاب أنه عادة ما يتم إصدار مثل هذا التحذير قبل إطلاق الصواريخ أو اختبارات الأسلحة الأخرى لتحذير السفن للابتعاد عن مناطق معينة من المتوقع أن تتأثر.

لكن لم تحدث أي عمليات إطلاق صواريخ باليستية فعلية أو إطلاق مدفعية خلال هذه الفترة ، وفقا لمسؤولين في هيئة الأركان المشتركة في سول.

وتوقع الكثيرون أن بيونج يانج قد تقوم بـ “أعمال استفزازية” للاحتجاج على التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية وامريكا.

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