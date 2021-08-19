ليبيا تثمن دور روسيا ولافروف يتطلع لعلاقات ذات اهمية اولوية معها

العالم - ليبيا

وأشارت المنقوش خلال لقائها اليوم الخميس نظيرها الروسي سيرغي لافروف إلى أن العلاقات بين بلدها وروسيا تتميز دائما بطابع ودي، قائلة إن هناك كثيرا من الروابط التاريخية تعزز التعاون بين البلدين.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأهمية الزيارة التي وصلت بها إلى موسكو اليوم نظيرته الليبية نجلاء المنقوشـ وأعرب في استقبال محادثاته مع المنقوش والوفد المرافق لها عن سعادته باستقبال أول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في تاريخ ليبيا، لافتا إلى أن هذه الزيارة سبقتها اتصالات مفيدة أخرى.

وشكر لافروف المنقوش على قبولها دعوة موسكو للقيام بزيارة كاملة النطاق إلى روسيا، مضيفا: "نرى في ذلك نية من القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أهمية أولوية مع روسيا بناء على تقاليد الصداقة والتعاون".

وشدد الوزير الروسي على أن هذا الاجتماع يأتي في لحظة مهمة جدا يجري فيها تقرير مصير ليبيا المستقبلي، لافتا إلى أن الليبيين بدعم قوي من المجتمع الدولي تمكنوا من تحديد المعايير للمضي قدما نحو التسوية النهائية للنزاع في بلدهم عبر المصالحة الوطنية وبناء دولة مستقرة ومزدهرة.

وقال لافروف، إنه من المهم جدا لروسيا نظرا لدورها النشط في هذه المساعي الدولية الاطلاع على تقييمات الحكومة الليبية المؤقتة لمستجدات الوضع في البلاد وتطلعاتها بشأن كيفية استمرار المجتمع الدولي في الإسهام على نحو فعال في تطبيق الاتفاقات المبرمة في جنيف في الخريف الماضي.

المصدر - روسيا اليوم