صحة فلسطين: إصابات كورونا تواصل ارتفاعها

العالم - فلسطين

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل 535 إصابة من الإصابات الجديدة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحسب "رويترز"، أوضحت الوزيرة، انه "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 679940 بينهم 434599 تلقوا الجرعتين".وتظهر بيانات وزارة الصحة إصابة 352715 بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة في آذار/مارس العام الماضي توفي منهم 3896 حالة.

وكان مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية، نجي نزال قد اعلن يوم امس الاربعاء، "إن الوضع الوبائي في فلسطين يزداد سوءا وهناك ازدياد في أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات".