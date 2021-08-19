سوريا: بدء بتوزيع مازوت التدفئة على الأهالي بدير الزور

العالم - سوريا

وأوضح مدير فرع المحروقات المهندس فايز أبو عراج في تصريح لسانا أن الصهاريج التابعة للفرع باشرت اليوم توزيع مازوت التدفئة على الأهالي الذين وصلتهم رسائل التعبئة مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع شركة تكامل لتوجيه الرسائل للأهالي وفق الأحياء بحيث يتم إرسال الرسائل لمجموعة من المواطنين المسجلين بنفس الحي الذي يتوجه إليه الصهريج وتزويدهم بالكمية المحددة وهي 50 ليتراً.

ولفت مدير الفرع إلى أن البدء بتوزيع مادة المازوت مبكراً سيسهم في إيصال المادة إلى جميع المستحقين قبل حلول فصل الشتاء.

ونوه عدد من الأهالي بقيام الشركة بتوزيع المازوت بشكل مبكر والتوزيع عبر الصهاريج في الأحياء ما يتيح لهم الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر.