الى أهالي دير الزور..أسعار أجور النقل العام ومازوت التدفئة بعد التعديل

العالم - سوريا

وذكر عضو المكتب التنفيذي في المحافظة لقطاع التجارة والصناعة والاقتصاد حسان المغير في تصريح لسانا أنه تم تحديد أجور نقل الركاب ضمن وسائل النقل العامة التي تعمل على المازوت وفق ما يلي: أجرة الركوب من دير الزور إلى دمشق عن طريق حمص بالبولمان رجال أعمال 15300 ليرة وفي البولمان العادي 13500 ليرة.

أجور النقل ضمن المحافظة الخط الغربي من مدينة دير الزور إلى عياش 145 ليرة سورية وإلى الحوايج 275 ليرة والى الخريطة 305 ليرات وإلى الشميطية والمسرب 415 ليرة وإلى الطريف 530 ليرة وإلى البويطية 575 ليرة وإلى التبني 640 ليرة وإلى القصبي ومعدان عتيق 1050 ليرة.

وللخط الشرقي من مدينة دير الزور إلى المريعية 210 ليرات وإلى كل من موحسن والعبد 255 ليرة وإلى البوليل 515 ليرة وإلى كل من الطوب وسعلو والزباري 595 ليرة وإلى بقرص فوقاني 560 ليرة وإلى بقرص تحتاني 690 ليرة وإلى الميادين 720 ليرة وإلى محكان 865 ليرة وإلى القورية 930 ليرة وإلى العشارة 975 ليرة وإلى صبيخان 1215 ليرة وإلى الدوير 1400 ليرة وإلى الصالحية 1425 ليرة وإلى الجلاء 1535 ليرة وإلى البوكمال 2000 ليرة.

كما تم تحديد أجور نقل مادة مازوت التدفئة من محطة الوقود إلى المنزل بواسطة الصهريج بمبلغ 15 ليرة سورية لليتر الواحد ضمن مدينة دير الزور و20 ليرة سورية لليتر الواحد خارج حدود المدينة.