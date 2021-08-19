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الكراهية والعنصرية في المجتمع الصهيوني

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي طرحت في داخل الكيان الصهيوني منها الكراهية بين الصهاينة والكراهية ضد الحريديم في داخل الكيان والعنصرية الصهيونية ضد الاثيوبيين والعرب.

العالم - غياهب الكيان

ضيوف الحلقة:

نبيه عواضة - مختص في الشأن الإسرائيلي

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