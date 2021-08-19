هل ستنجح الإستثمارات الإماراتية في تركيا بتطبيع كامل بين البلدين

العالم - مراسلون

وفيما يتعلق بأزمة نفط شرق المتوسط تصطف الامارات مع اليونان، اضافة الى اتهامات أمنية خطيرة كانت قد وجهتها أنقرة لأبو ظبي على الدوام لكن الخلاف يبدو أن الاقتصاد والمال الاماراتي سينجح في تخفيف وطأته

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفي خطوة قد تبدو مفاجئة استقبل مستشار الأمن القومي الاماراتي طحنون بن زايد آل نهيان في أنقرة، الطرفان تباحثا في قضايا عدة وفق بيانات مقتضبة، البيانات ركزت على بوابة الاقتصاد والاستثمار ،

يقول مراقبون بان تطبيع العلاقات بعد سنوات القطيعة سيمر عبر بوابة الاقتصاد والمال.

يقول أردوغان بان جهاز الاستخبارات التركي قام خلال الأشهر الماضية بعقد لقاءات مع إدارة أبو ظبي، وتم التوصل خلالها إلى تفاهمات، وأن لقاءات مرتقبة ستجمعه مع محمد بن زايد لبحث مزيد من النقاط التي وصفها بالعالقة .

استثمارات ضخمة تنجح في تغيير لغة الخطاب التركي تجاه الامارات وتفتح الباب امام زيارات رفيعة، ليبقى السؤال المطروح هل ستنجح الاستثمارات الاماراتية في تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين في ظل التباين في كثير من الملفات والمصالح أيضا.

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