الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..الشعب اليمني يحيي مراسم عاشوراء ويؤكد على صموده بوجه العدوان

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أحيا اليمنيون ذكرى عاشوراء في العاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى بحشود شعبية واسعة للتأكيد على الثبات والسير على نهج الامام الحسين عليه السلام في مواجهة الظلم .وأكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي في كلمة له بالمناسبة أن الولايات المتحدة تراهن على الحروب بالوكالة عبر عملائها في المنطقة داعيا النظامين السعودي والإماراتي عن استهداف الأمة لأن رهاناتهم خاسرة.

العالم - مراسلون

بحشود واسعة احيا اليمنيون ذكرى عاشوراء بمسيرات شعبية بالعاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى ليؤكدوا ان ثورة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ستبقى امتداد للصوت الصادح بالحق مهما كانت التضحيات ورسالة لدول الاستكبار على الثبات والسير على نهج ابي عبدالله الحسين عليه السلام في مواجهة الظلم والطغيان.

السيد عبدالملك وفي كلمة متلفزة أكد حرص اليمنيين على إحياء هذه المناسبة الأليمة من واقع ارتباطهم بالإمام عليه السلام الذي جاءت تضحيته في مرحلة حساسة وفاصلة في تاريخ الإسلام كما اشار السيد الحوثي إلى التشابه والتطابق بين الموروث الجاهلي قديما وما تسير عليه قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا و"اسرائيل" مما يحتم على المسلمين المضي على نهج الحق الذي يمثل الحصن المنيع للأمة والطريق إلى النصر المبين .

وقال السيد عبدالملك الحوثي في كلمته:"وأمتنا اليوم في حركتها، في حركة ونهضة أحرارها، واحتضان شعوبها، في موقعٍ متقدم، تشهد له التطورات الراهنة في كل الجبهات، بدءاً من فلسطين، ولبنان، والعراق، وسوريا، وفي بلدنا اليمن، وبات جلياً للهزيمة الأمريكية في أفغانستان الضعف والتراجع الأمريكي في الحروب المباشرة".

وعلى الرغم من المعاناة التي يعيشها اليمنيون نتيجة العدوان والحصار منذ سبعة اعوام إلا أنهم يرون في إحياء هذه الذكرى الأليمة وقودا يستمدون منها الصمود في مواجهة الباطل وتأكيدا للحضور تحت مظلة المدرسة الحسينية تضحية وفداء.

وفي هذه الذكرى التي جسدت اعظم صور التضحية يؤكد اليمنيون انهم على درب ابي عبدالله الحسين(ع) سائرون من منطلق وحدة المظلومية وترسيخاً لنصرة الحق واهله.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

العدوان السعودي الاميركي يواصل غاراته على اليمن

سفير اليمن بسوريا يشارك في فعالية تأبينية للقائد أحمد جبريل

الحوثي يكشف عن ما تركه الأمريكان عند خروجهم من صنعاء

اليمن: دعوات للمشاركة الواسعة في إحياء ذكرى عاشوراء

شهداء وجرحى بقصف مدفعي سعودي على محافظة صعدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أحدث إحصائيات كورونا في الأردن

السودان.. التعاون مع 'الجنائية' يجب أن يتوج بتسليم المطلوبين

انهيار سقف مطبخ على سيدة صينية وهي تغسل الأطباق +فيديو

مشروبات محلاة قد تقصّر متوسط العمر

القضاء السعودي يحكم بالسجن لعامل هندي 600 يوم بزعم الإساءة لولي العهد

شاهد: عاشوراء الثورة الإنسانية ( الجزء الثاني)