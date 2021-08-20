شاهد..الشعب اليمني يحيي مراسم عاشوراء ويؤكد على صموده بوجه العدوان

العالم - مراسلون

بحشود واسعة احيا اليمنيون ذكرى عاشوراء بمسيرات شعبية بالعاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى ليؤكدوا ان ثورة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ستبقى امتداد للصوت الصادح بالحق مهما كانت التضحيات ورسالة لدول الاستكبار على الثبات والسير على نهج ابي عبدالله الحسين عليه السلام في مواجهة الظلم والطغيان.

السيد عبدالملك وفي كلمة متلفزة أكد حرص اليمنيين على إحياء هذه المناسبة الأليمة من واقع ارتباطهم بالإمام عليه السلام الذي جاءت تضحيته في مرحلة حساسة وفاصلة في تاريخ الإسلام كما اشار السيد الحوثي إلى التشابه والتطابق بين الموروث الجاهلي قديما وما تسير عليه قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا و"اسرائيل" مما يحتم على المسلمين المضي على نهج الحق الذي يمثل الحصن المنيع للأمة والطريق إلى النصر المبين .

وقال السيد عبدالملك الحوثي في كلمته:"وأمتنا اليوم في حركتها، في حركة ونهضة أحرارها، واحتضان شعوبها، في موقعٍ متقدم، تشهد له التطورات الراهنة في كل الجبهات، بدءاً من فلسطين، ولبنان، والعراق، وسوريا، وفي بلدنا اليمن، وبات جلياً للهزيمة الأمريكية في أفغانستان الضعف والتراجع الأمريكي في الحروب المباشرة".

وعلى الرغم من المعاناة التي يعيشها اليمنيون نتيجة العدوان والحصار منذ سبعة اعوام إلا أنهم يرون في إحياء هذه الذكرى الأليمة وقودا يستمدون منها الصمود في مواجهة الباطل وتأكيدا للحضور تحت مظلة المدرسة الحسينية تضحية وفداء.

وفي هذه الذكرى التي جسدت اعظم صور التضحية يؤكد اليمنيون انهم على درب ابي عبدالله الحسين(ع) سائرون من منطلق وحدة المظلومية وترسيخاً لنصرة الحق واهله.