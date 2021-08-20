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الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات و الخروقات الصهيونية لسيادة لبنان

الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات و الخروقات الصهيونية لسيادة لبنان
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

دانت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال ​زينة عكر​، الإعتداءات والخروقات التي قام بها كيان الاحتلال الاسرائيلي​ ليل أمس الخميس.

العالم_لبنانة

و خلال هذه الاعتداءات نفذت طائرات العدو الإسرائيلي طلعات جوية فوق لبنان جرى خلالها إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية المعادية من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح، واستهداف مواقع في سورياوذلك على علو منخفض، مما أحدث حالة هلع لدى المواطنين اللبنانيين. وشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدنيلإنتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت وعلى تماس مباشر لخط الطيران المدني.

واكدت عكر أن ذلك يشكل أيضا خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية ولا سيما القرار 701وتهديداً للأمن والإستقرار والسلم في لبنان وإنتهاكا للسيادة اللبنانية.
وأرسلت الوزيرة عكر شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي تتعلق ب​الخروقات الاسرائيلية​، كما دعت الأمم المتحدة الى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروقات مجدداً وإستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ إعتداءاتها ضد الأراضي السورية.

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