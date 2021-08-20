الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات و الخروقات الصهيونية لسيادة لبنان

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و خلال هذه الاعتداءات نفذت طائرات العدو الإسرائيلي طلعات جوية فوق لبنان جرى خلالها إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية المعادية من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح، واستهداف مواقع في ​سوريا​ وذلك على علو منخفض، مما أحدث حالة هلع لدى المواطنين اللبنانيين. وشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة ​الطيران المدني​ لإنتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت وعلى تماس مباشر لخط الطيران المدني.

واكدت عكر أن ذلك يشكل أيضا خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية ولا سيما القرار 701وتهديداً للأمن والإستقرار والسلم في لبنان وإنتهاكا للسيادة اللبنانية.

وأرسلت الوزيرة عكر شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي تتعلق ب​الخروقات الاسرائيلية​، كما دعت الأمم المتحدة الى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروقات مجدداً وإستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ إعتداءاتها ضد ​الأراضي السورية.