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موسکو تکشف عرقلة بعض الاطراف للحرب على الإرهاب في سوريا

موسکو تکشف عرقلة بعض الاطراف للحرب على الإرهاب في سوريا
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بعض الأطراف تحاول عرقلة جهود الجيش السوري والقوات الروسية في القضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية مجددا في الوقت ذاته التأكيد على مواصلة روسيا تقديم المساعدة اللازمة لسوريا في حربها على الإرهاب.

العالم - سوریا

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس أن الجيش السوري والقوات الروسية تمكنا بشكل كبير من الحد من قدرات الإرهابيين في سوريا إلا أن محاولات البعض تقديم بعض هذه التنظيمات على أنها جزء من “المعارضة” تعقد الحرب على الإرهاب وتعرقل الجهود الرامية إلى القضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية.

وأضاف نيبينزيا: “بفضل الجهود المتواصلة والدؤوبة للجيشين السوري والروسي تم وبشكل كبير أضعاف قدرات التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية ولا سيما تنظيم “داعش”، إلا أن بعض الخلايا الإرهابية تواصل اعتداءاتها ولا تزال تشكل تهديداً جدياً”.

وأوضح نيبينزيا أن ما يسمى “هيئة تحرير الشام” وهي في الأساس تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أكبر هذه المجموعات مشيراً إلى أنه وفق التقديرات فإن هذه المجموعة تضم الآلاف من الإرهابيين.

وتابع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن ما يسمى “حراس الدين” أحد أذرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا يشكل تهديداً وخطراً في المنطقة حيث تشير تقييمات مختلفة إلى أن نحو نصف أفراده وعددهم بالآلاف من الأجانب.

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