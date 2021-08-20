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برلماني ايراني: الكيان الصهيوني لا يتجرأ على مهاجمة البلاد

برلماني ايراني: الكيان الصهيوني لا يتجرأ على مهاجمة البلاد
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أكد عضو البرلمان الايراني محمد تقي نقد علي ، ان الكيان الصهيوني ليست لديه القدرة ولا يتجرأ على مهاجمة ايران.

العالم - ايران

في تصريح لمراسل وكالة فارس، حول التهديدات الصهيونية الاخيرة بالهجوم العسكري على إيران، قال النائب نقد علي: إن الصهاينة یحاولون من خلال التهديدات تلبيد الاجواء الاعلامية والتحريض ضد الجمهورية الاسلامية، فسعوا خلال تنصيب الرئيس الايرانية الجديد آية الله رئيسي، إرسال رسالة مفادها أن التهديدات ضد طهران لا تزال مطروحة على الطاولة.
وأضاف: المبدأ الأساسي في الحكومة الجديدة هو الإصرار على القدرات الداخلية والقوة الإلهية، وعدم الرضوخ لأي تهديد يؤثر على اجراءاتنا ، لقد أكدنا ان اساس عملنا يستند على الدين والثورة، وسنضع الاقتصاد المقاوم في مقدمة عملنا.
ووصف البرلماني الايراني تهديدات الصهاينة بانها تخرصات اعلامية وانهم يعرفون جيداً أنهم لا يملكون القدرة والجرأة على شن هجوم عسكري على الجمهورية الإسلامية الايرانية.
وتابع عضو اللجنة القضائية والقانونية في مجلس الشورى الاسلامي: أنا شخصياً سمعت من الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان، أن "إسرائيل" أطلقت عددا من الصواريخ على المساحات المفتوحة والأراضي القاحلة لإظهار قوتها ضد حزب الله ، لإرسال رسالة إلى حزب الله بعدم الرد، لكن الرد الحازم من قبل حزب الله على هذه الرسالة أظهر أن محور المقاومة له اليد العليا في الميدان.
واختتم قائلا : "إسرائيل" لا تمتلك القدرة على مواجهة م حزب الله وتعلم جيداً أن هذا الکیان الهش لا مكان له في المنطقة، وإذا كان بعض الزعماء العرب يأملون في ذلك فالأفضل لهم أن يعلموا أن لديهم آمالاً زائفة وأن عروشهم ستسقط قريباً.

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