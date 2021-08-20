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عون: اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية انتهاك جديد للسيادة

عون: اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية انتهاك جديد للسيادة
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد الرئيس اللبناني ميشال عون بأن اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل أمس للأجواء اللبنانية انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.

العالم - لبنان

ونشرت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في "تويتر": "الرئيس عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان أنّ اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل أمس للأجواء اللبنانية انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، ما يستوجب تحرّكاً سريعاً للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له".

الرئيس عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا أنّ اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل أمس للأجواء اللبنانية انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار ١٧٠١ ما يستوجب تحركاً سريعاً للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له.

في السياق، وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في تغريدة عبر "تويتر" إن دياب طلب من وزيرة الخارجية بالتكليف، زينة عكر، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة "تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية وعرض سلامة الطيران المدني للخطر وهدّد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر".

وفي وقت متأخر من ليل أمس الخميس، نقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر أمني رفيع في سوريا، معلومات تفيد بعبور "صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، حاولت استهداف بعض المواقع في ريفي العاصمة دمشق وحمص".

كما افاد مراسل قناة العالم فی سوریا بان الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان الاحتلال الاسرائيلي في ريفي دمشق الغربي وحمص الجنوبي.

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