الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

ثوران بركانى تحت الماء يتسبب في نشأة جزيرة جديدة لليابان

ثوران بركانى تحت الماء يتسبب في نشأة جزيرة جديدة لليابان
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

أدى ثوران بركاني تحت الماء بالقرب من اليابان إلى إنشاء جزيرة جديدة على شكل هلال على بعد 745 ميلاً جنوب طوكيو، على الرغم من أن الكتلة الأرضية الجديدة من المرجح أن تكون مؤقتة فقط.

العالم - منوعات

ووفقًا لصحيفة ’’ديلى ميل‘‘ البريطانية‘، يبلغ قطر الجزيرة الجديدة 0.6 ميلاً وقد ظهرت على بعد 3.1 ميلاً شمال مينامي-إيتو وسط جزر نانبو التي تقع جنوب الأرخبيل الياباني.

تشكلت الجزيرة من ثوران بركان فوكوتوكو-أوكانوبا، وهو بركان تحت البحر تم اكتشافه لأول مرة في عام 1904 وتم تسجيله آخر مرة في عام 2010.

وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الانفجار بدأ في وقت مبكر من يوم 13 أغسطس الجارى حيث اكتشف ضباط خفر السواحل الياباني الجزيرة الجديدة بعد يومين.

وأضافت: وفقًا للملاحظة من السماء التي أجراها خفر السواحل الياباني في 15 أغسطس، لا يزال النشاط البركاني النشط مستمرًا في فوكوتوكو - أوكانوبا.

وبناءً على تقييمهم للثوران والحطام وإمكانية حدوث المزيد من النشاط البركاني في المستقبل القريب، أصدر خفر السواحل الياباني تحذيرًا ملاحيًا لجميع السفن في المنطقة.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بركان ميرابي في إندونيسيا يقذف حمما وسحابة من الرماد إلى السماء

بركان إتنا يزداد ارتفاعا ويصل إلى 3357 مترا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ثوران بركانى تحت الماء يتسبب في نشأة جزيرة جديدة لليابان

دراسة: تناول الزبادي يوميًا يقي من مرض فتاك

شاهد.. استيلاء طالبان على اسلحة أمريكية يثير قلق الجيش الامريكي

رئيس بعثة اليونيفيل: التحليق الاسرائيلي فوق لبنان خرق للقرار 1701 وسيادة لبنان

مفوضية الانتخابات العراقية تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات بموعدها

وهاب يرد على الحريري: هل تعنيك كرامة اللبنانيين أم قرارات الأميركيين؟