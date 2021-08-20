صحيفة عبرية: صاروخ سوري لاحق مقاتلة 'إسرائيلية' حتى حدود الأردن

العالم - الاحتلال

وأضافت الصحيفة، أن الصاروخ التابع لمنظومة الدفاع الجوي روسية الصنع S-200 لاحق الطائرة 'الإسرائيلية'، وانفجر قرب الحدود مع الأردن.

وشنت طائرات الاحتلال المقاتلة، غارات على أهداف سورية في محيط العاصمة دمشق، مساء أمس الخميس، وتصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، إن الدفاعات الجوية للجيش السوري، تصدت لـ "أهداف معادية في سماء دمشق".

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري، قوله "حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".