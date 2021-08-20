الشيخ احمد القطان يشكر إيران على ارسالها سفينة المحروقات

العالم - لبنان

وقال الشيخ القطان: “كلنا سمع بالباخرة الآتية من ايران إلى لبنان، ولأننا أقوياء في لبنان قلنا إن الباخرة أرض لبنانية حتى يحسب أعداء لبنان ألف مليون حساب قبل أن يتعرضوا لها”.

وانتقد الشيخ القطان “البيانات وأصوات النشاز التي انتقدت خطاب السيد واعترضت على الباخرة ارضاء لأميركا وأعداء لبنان بذريعة أن الباخرة تفرض على لبنان عقوبات كثيرة”.

وسأل القطان “من يفيد من أميركا في لبنان وماذا تقدم الى لبنان في هذه الأزمة سوى مزيد من الحصار؟”، ونصح “بالافادة من درس عملاء أميركا في أفغانستان وغيرها”.