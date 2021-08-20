الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ احمد القطان يشكر إيران على ارسالها سفينة المحروقات

الشيخ احمد القطان يشكر إيران على ارسالها سفينة المحروقات
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

شكر رئيس جمعية “قولنا والعمل”في لبنان الشيخ أحمد القطان اليوم الجمعة “إيران على الباخرة التي أرسلتها إلى لبنان”.

العالم - لبنان

وقال الشيخ القطان: “كلنا سمع بالباخرة الآتية من ايران إلى لبنان، ولأننا أقوياء في لبنان قلنا إن الباخرة أرض لبنانية حتى يحسب أعداء لبنان ألف مليون حساب قبل أن يتعرضوا لها”.

وانتقد الشيخ القطان “البيانات وأصوات النشاز التي انتقدت خطاب السيد واعترضت على الباخرة ارضاء لأميركا وأعداء لبنان بذريعة أن الباخرة تفرض على لبنان عقوبات كثيرة”.

وسأل القطان “من يفيد من أميركا في لبنان وماذا تقدم الى لبنان في هذه الأزمة سوى مزيد من الحصار؟”، ونصح “بالافادة من درس عملاء أميركا في أفغانستان وغيرها”.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

حزب الله: أمريكا تستغل ازمة لبنان الاقتصادية والمالية والمعيشية للامساك بالبلد

إستيراد المشتقات النفطية من ايران.. كسر الحصار وعزيز الردع

نبيه بري: استخدام الاحتلال لأجوائنا عدوان موصوف على لبنان وسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن: نحن على اتصال دائم مع حركة 'طالبان' بينما نواصل عمليات الإجلاء

لودريان يؤكد حرص باريس على إجلاء الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان

شاهد بالفيديو... شرطة كولومبيا تعتقل رئيس عصابة المخدرات خلال حفل زفافه

وزير صحة تركيا: سلالة 'دلتا' مسؤولة عن 90% من إصابات كورونا الحالية

إثيوبيا تنفي اتهامات أميركا بمنعها إيصال مساعدات إلى تيغراي

200 شخصية أفريقية تطالب إسقاط عضوية 'إسرائيل' في الاتحاد الأفريقيّ