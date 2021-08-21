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نقابة أردنية تندد باتفاق تطبيعي لحكومة بلادها مع الاحتلال

نقابة أردنية تندد باتفاق تطبيعي لحكومة بلادها مع الاحتلال
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

نددت نقابة المهندسين الزراعيين في الأردن، بالاتفاق الزراعي الذي وقعته الحكومة الأردنية مؤخرا مع الاحتلال "الإسرائيلي".

العالم- الأردن

واستهجنت النقابة في بيان لها "الأصوات التي تدعو للسماح بتصدير خيرات الأردن إلى العدو الصهيوني، في الوقت الذي تتواصل فيه اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى، وما تفعله آلة القتل الصهيونية في أطفال وشيوخ ونساء الشعب الفلسطيني".

ووجهت النقابة في بيان، الجمعة، نداء "إلى أبناء الوطن والمزارعين والتجار، بأن يكونوا درعا حاميا للأردن من محاولات الاختراق الزراعي التطبيعية، التي لن تجلب للمواطن والوطن إلا كل سوء".

وقالت: إن "المآسي الاقتصادية التي يعاني منها الأردن والدول العربية؛ هي نتاج لممارسات كيان العدو الصهيوني، الذي يعمل جاهدا لوقف تقدم هذه الدول على مختلف الصعد، وأهمها الزراعة".

وشددت "المهندسين الزراعيين" على أن موقفها تجاه الاتفاق "ينبع من المصلحة الوطنية الأردنية، خاصة في ضوء تصاعد التهديدات الصهيونية للأرض والمقدسات، وهو ما يشكل خطرا مباشرا على الأردن، لا على فلسطين وحدها".

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