بالفيديو.. المقاومة الافغانية تسترد 3 مديريات من طالبان

العالم – افغانستان

انطلقت شرارة المقاومة المسلحة ضد طالبان من شمال افغانستان، حيث تمكنت مجموعة مسلحة من السيطرة على ثلاث مديريات في ولاية بغلان بعد معركة عنيفة تقول المصادر انها كبدت الحركة خسائر جسيمة، المواجهة هي الاولى من نوعها منذ سيطرة طالبان على البلاد وانهيار حكومة اشرف غني بهروبه الى الخارج ومنذ ان قرر احمد مسعود عدم الاستسلام وشكل جبهة في ولاية بنجشير مسقط راس والده وتضم ايضاً امرالله صالح نائب الرئيس السابق.

وقال القيادي في قوات أحمد مسعود، كمال خان: "ببركت الله و هؤلاء المجاهدين الابطال استطعنا السيطرة على ثلاث مديريات منها اندراب وتحريرها نتوجه الان الى خنجان لتحريرها للسيطرة على ولاية بغلان بالكامل على يد هؤلاء الابطال".

على صعيد آخر تواصل قيادات طالبان الوصول الى كابل تباعًا اخرهم كان الملا برادار نائب رئيس الحركة للشؤون السياسية حيث يتوقع أن تتكثف المشاورات السياسية مع المسؤولين السابقين للحكومة، فيما الحركة تبعث رسائل طمئنة باطلاقهم سراح الجنود المحتجزين لديها في ولاية فراه.

وقال الخبير في الشؤون الأفغانية، روح الله عمر الأفغاني: "هذه اللقاءات ان شاء الله سوف تنتج الحكومة المشتركة والشاملة الفغانية ، كل الافغان سوف يرون انفسهم في هذه الحكومة الاتية التي سوف تتسبب بالامن والامان والاستقرار المزدهر".

فراغ السلطة يلقي بثقله، القطاعات الاقتصادية والتعليمية ما تزال مغلقة حتى اشعار اخر، وازمة المطار ماتزال متواصلة، طالبان اوقفت لفترة وجيزة مئة وخمسين هندياً كانوا متوجهين الى المطار قبل ان تفرج عنهم لاحقا بعد التحقيق معهم.

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