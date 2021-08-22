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السفير جلالي: افضل الفرص متوفرة لتنمية العلاقات الثقافية مع روسيا

السفير جلالي: افضل الفرص متوفرة لتنمية العلاقات الثقافية مع روسيا
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

 اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى موسكو کاظم جلالي بان افضل الفرص متوفرة الان لتنمية العلاقات الثقافية مع روسيا.

العالم - ايران

وقال جلالي في كلمته السبت خلال اجتماع اللجنة اللجنة الثقافية والاعلامية في السفارة الايرانية في موسكو والذي عقد بحضور رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام علي قاضي عسكر: ان روسيا ارضها واسعة والاجواء فيها متوفرة كثيرا للعمل في المجال الثقافي معها وحتى المسؤولين الروس انفسهم يؤكدون رغبتهم بالعمل الثقافي معنا.

واضاف: خلال لقاءاتي مع المسؤولين الروس كانوا يدعون لنقيم علاقات ثقافية مع مختلف مناطق روسيا لذا فان الاجواء متاحة من جانب الروس ونحن علينا ايضا ان يكون لنا تحرك خاص في هذا المجال.

واكد السفير الايراني بان افضل الفرص متوفرة الان لتنمية العلاقات الثقافية مع روسيا وقال: انه ينبغي ايلاء اهتمام خاص بهذه الفرص المتاحة.

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