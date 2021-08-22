إطلاق ناجح لصاروخ 'سويوز' الروسي مع 34 قمرا بريطانيا

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وانفصلت قاطرة "فريغات" عن المرحلة الثالثة من الصاروخ، وذلك بعد دقائق من انطلاقه في الساعة 01:13 يوم الأحد 22 أغسطس بتوقيت موسكو.

وأكد مدير مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية للفضاء، دميتري روغوزين، أن الصاروخ نفذ مهمته بشكل اعتيادي، والقاطرة انفصلت في الوقت المقرر.

ومن المتوقع أن تستغرق مهمة إيصال أقمار OneWeb البريطانية للاتصال إلى المدار المحدد لها 3 ساعات و45 دقيقة. وستنفصل الأقمار على عدة مراحل، ليزداد عدد الأقمار البريطانية على المدار إلى 288 قمرا.

وهذه هي أول عملية إطلاق لأقمار OneWeb من مطار "بايكونور" الفضائي على الأراضي الكازخستانية، الذي تستأجره روسيا.

وكان الصاروخ من المقرر أن ينطلق في 20 أغسطس، لكن اللجنة الحكومية قررت تأجيل الإطلاق لأسباب فنية، وذلك بطلب من الجهة التي تنفذ لصالحها عملية الإطلاق.