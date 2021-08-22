الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أبوظبي: لا حجر صحي للقادمين من الكويت والبحرين

أبوظبي: لا حجر صحي للقادمين من الكويت والبحرين
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، تحديث قائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى العاصمة أبوظبي مباشرة دون الحاجة إلى تطبيق الحجر الصحي.

العالم - الإمارات

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في صفحته الرسمية على "تويتر" أسماء المناطق والأقاليم المسموح التي تمت إضافتها، من بينها الكويت والبحرين.

والقائمة تضم 33 دولة ومنطقة وإقليماً، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل السبت/الأحد، 22 أغسطس الجاري.

ومنتصف أغسطس الجاري، أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي تحديث إجراءات السفر للقادمين من الخارج، إضافة لآلية اعتماد شهادات التطعيم الخارجية، وقالت إنها ستبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداء من منتصف هذا الشهر.

وبحسب الإجراءات الجديدة سيلتزم غير المطعمين من الزوار والمواطنين والوافدين القادمين من دول القائمة الخضراء بإجراء فحص كورونا عند الوصول إلى المطار، دون الحاجة لدخولهم في حجر صحي، على أن يقوموا بعمل فحصين آخرين في اليوم السادس والتاسع.

أما غير المطعمين القادمين من الوجهات الأخرى فسيتعين عليهم إجراء فحص كورونا عند الوصول، مع دخول حجر صحي مدته 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

وأعلنت اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الإمارات للزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي، وقالت إن ذلك يمكّن الزوار من استخدام نظام "المرور الأخضر" على تطبيق "الحصن".

روابط ذات صلة

الإمارات تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في تركيا

بعد "فضيحة المُسيّرات".. لا مكان خافياً في الإمارات عن عيون "إسرائيل"

بين المحتل والمختل.. النعيمي يهذي ويدعو لتحرير غزة من "حماس"!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن يرفع عدد القادمين اليه من فلسطين

إصابات كورونا عالميا تتخطى 211 مليون إصابة والولايات المتحدة في الصدارة

ايران تفرض فحص كورونا على المسافرين المطعمين

'غريس' يقتل 8 أشخاص في شرق المكسيك

قائد الحرس الثوري: نعمل بكل قوة لتحقيق اوامر قائد الثورة حول مكافحة كورونا

أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 22 اغسطس 2021