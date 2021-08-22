أبوظبي: لا حجر صحي للقادمين من الكويت والبحرين

العالم - الإمارات

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في صفحته الرسمية على "تويتر" أسماء المناطق والأقاليم المسموح التي تمت إضافتها، من بينها الكويت والبحرين.

والقائمة تضم 33 دولة ومنطقة وإقليماً، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل السبت/الأحد، 22 أغسطس الجاري.

ومنتصف أغسطس الجاري، أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي تحديث إجراءات السفر للقادمين من الخارج، إضافة لآلية اعتماد شهادات التطعيم الخارجية، وقالت إنها ستبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداء من منتصف هذا الشهر.

وبحسب الإجراءات الجديدة سيلتزم غير المطعمين من الزوار والمواطنين والوافدين القادمين من دول القائمة الخضراء بإجراء فحص كورونا عند الوصول إلى المطار، دون الحاجة لدخولهم في حجر صحي، على أن يقوموا بعمل فحصين آخرين في اليوم السادس والتاسع.

أما غير المطعمين القادمين من الوجهات الأخرى فسيتعين عليهم إجراء فحص كورونا عند الوصول، مع دخول حجر صحي مدته 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

وأعلنت اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الإمارات للزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي، وقالت إن ذلك يمكّن الزوار من استخدام نظام "المرور الأخضر" على تطبيق "الحصن".