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انتخابات يوكوهاما تحدد مصير رئيس وزراء اليابان

انتخابات يوكوهاما تحدد مصير رئيس وزراء اليابان
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

بدأ ناخبو منطقة يوكوهاما باليابان، التصويت لاختيار رئيس بلدية في انتخابات يتوقع أن تؤثر على احتمالات احتفاظ رئيس الوزراء بمنصبه.

العالم - اسيا والباسفيك

وبحسب وكالة رويترز، فإن يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الياباني لا يحظى بشعبية في منصبه في خضم انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وستؤدي خسارة مرشح الحزب الديمقراطي الحر الذي يدعمه سوجا في مسقط رأسه جنوبي طوكيو إلى زيادة الضغط عليه.

وانخفضت معدلات دعم سوجا لأقل من 30% في أغسطس/آب الجاري، مما أثار مخاوف الحزب الديمقراطي الحر بشأن قدرته على قيادة الحزب في انتخابات عامة هذا العام.

وتولى سوجا منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي بعد استقالة سلفه شينزو آبي بسبب اعتلال صحته.

وبعد نحو عام من توليه مهامه، يواجه سوجا صعوبة في احتواء الجائحة مع وصول الإصابات اليومية إلى 25 ألفا الأسبوع الماضي.

ويخوض هاتشيرو أوكونوجي الذي يدعمه سوجا الانتخابات في مواجهة 8 مرشحين آخرين من بينهم رئيس البلدية الحالي.

وعلى الرغم من أن يوكوهاما تقع في دائرة سوجا الانتخابية بالبرلمان فقد أظهر استطلاع أجرته صحيفة محلية في منتصف أغسطس/آب أن أوكونوجي يتخلف عن تاكيهارو ياماناكا مرشح الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض.

ويعكس ذلك مخاوف بشأن أسلوب تصدي الحكومة اليابانية لجائحة كورونا.

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