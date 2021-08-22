شاهد: الفصائل تتحدى الاحتلال بمؤتمر صحفي في مخيم ملكة بغزة

العالم - مراسلون

بعد ليلة من العنف الاسرائيلي عادت الفصائل الفلسطينية الى مخيم ملكة متحدية الاحتلال بعقد مؤتمر صحفي على الارض التي سالت فيها دماء المتظاهرين لتحذير العدو من مغبة اراقة دماء المحاصرين في قطاع غزة.

وقال قيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: "نقول لهذا الاحتلال لن تكسر ارادة الشعب الفلسطيني وهذا القصف لن يرهبنا ولن يكسر شوكتنا ومستمرون بالفعاليات الشعبية والسلمية حتى يرفع الحصار عن قطاع غزة".

وأكد قيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب: "ان العدو هو من ارتكبة جريمة بحق الفلسطينيين العزل، شعبنا الفلسطيني شعب حر شعب لا يمكن ان يقبل بالظلم والضيم".

وشدد قيادي في حركة الجبهة الديمقراطية محمود خلف على ان: "الاحتلال الاسرائيلي يقوم بشن العدوان المتكرر على قطاع غزة من اجل خلق حالة من الرعب والارهاب لدى الفلسطينين الامنين، الاحتلال الاسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن كل التداعيات ان يمكن تترتب على هذا".



وبينما كان صوت القصف يعلو كان انين الاطفال يضرب جدران مستشفيات غزة التي يرقد على اسرتها. 20 طفلا بينهم 4 بين الحياة والموت يقاتلون من اجل البقاء في ظل نقص الامكانيات الطبية.

بينت ووزراء حكومته يهددون قطاع غزة بتصفية الحساب وغزة تعد باستمرار تفعيل ادوات مقاومتها طالما استمر الحصار.

الاحتلال يهدد غزة بعد اصابة جنديهم من نقطة صفر لكن التجربة اثبتت ان غزة لا تردعها التهديدات.

ما عاشه الفلسطينون خلال 24 ساعة الماضية هي حالة مابعد نفاذ الصبر الذي كنا نحذر منه فلفلسطينيون بدؤوا باستخدام ادواتهم الخشنة الاجبار العدو على كسر الحصار واعادة الاعمار.

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