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تعرف على الاختلافات بين بطاقات الذاكرة TF و microSD

تعرف على الاختلافات بين بطاقات الذاكرة TF و microSD
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

بطاقات الذاكرة الأكثر شيوعًا للأجهزة الإلكترونية هي بطاقات TF و microSD. على الرغم من أنه يمكنك في بعض الأحيان الخلط بين كلا النوعين من بطاقات الذاكرة ، إلا أن هناك بعض الاختلافات بينهما. إذا كنت تريد معرفة الاختلافات بين بطاقة TF و microSD ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.

العالم-علوم وتكنولوجيا

على الرغم من وجود طرق لزيادة الذاكرة الداخلية في أندرويد بدون بطاقة SD أو TF ، إلا أن هذه الأنواع من البطاقات عادة ما تكون شائعة جدًا. بطاقات TF و microSD هي ذكريات صغيرة متشابهة جدًا للوهلة الأولى ، ولديها بعض الأشياء المشتركة وبعض الاختلافات.

في الممارسة العملية ، عادة ما تمر الاختلافات بين بطاقة TF و microSD دون أن يلاحظها أحد. يمكنك أيضًا استعادة الملفات المحذوفة من بطاقات TF و microSD دون مشكلة ، مما يعني أن لديهم أيضًا الكثير من القواسم المشتركة.

يكمن الاختلاف الرئيسي بين بطاقة TF و microSD في أسمائهم. تحمل بطاقات TransFlash أو المعروفة أيضًا باسم بطاقات TF هذا الاسم لأنها بطاقة فلاش. من جانبها ، يشير الاختصار SD لبطاقة microSD إلى Secure Digital ويشير إلى مدى أمانها عند طرحها مقارنةً بتلك الموجودة بالفعل في السوق.

الاختلافات الأخرى بين بطاقة TF و microSD هي كما يلي:

ظهرت بطاقات TF وبطاقات microSD في السوق في سنوات مختلفة. في عام 1999 ، تم إصدار بطاقات microSD وكانت بطاقات TF هي أحدث جيل من بطاقات الذاكرة حيث تم إصدارها في عام 2004.

تعاونت شركات مختلفة في إنشاء هذه البطاقات. بطاقات microSD هي نتيجة التعاون بين Panasonic و SanDisk و Toshiba بينما نشأت بطاقات TF من تعاون Motorola و SanDisk.

تعمل بطاقات TF وبطاقات microSD بشكل مختلف. بطاقة microSD هي ذاكرة فلاش شبه موصلة تميل إلى السخونة ، بينما بطاقة TF هي بطاقة فلاش أصغر داخليًا ولا تسخن.

حجم بطاقة microSD أكبر قليلاً من حجم بطاقة TF.

كما قلنا من قبل ، بشكل عام بطاقات TF و microSD متشابهة تمامًا ، ولكن كان من المهم أن تعرف ما هي الاختلافات بينهما.

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تعرف على الاختلافات بين بطاقات الذاكرة TF و microSD