تعرف على الاختلافات بين بطاقات الذاكرة TF و microSD

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على الرغم من وجود طرق لزيادة الذاكرة الداخلية في أندرويد بدون بطاقة SD أو TF ، إلا أن هذه الأنواع من البطاقات عادة ما تكون شائعة جدًا. بطاقات TF و microSD هي ذكريات صغيرة متشابهة جدًا للوهلة الأولى ، ولديها بعض الأشياء المشتركة وبعض الاختلافات.

في الممارسة العملية ، عادة ما تمر الاختلافات بين بطاقة TF و microSD دون أن يلاحظها أحد. يمكنك أيضًا استعادة الملفات المحذوفة من بطاقات TF و microSD دون مشكلة ، مما يعني أن لديهم أيضًا الكثير من القواسم المشتركة.

يكمن الاختلاف الرئيسي بين بطاقة TF و microSD في أسمائهم. تحمل بطاقات TransFlash أو المعروفة أيضًا باسم بطاقات TF هذا الاسم لأنها بطاقة فلاش. من جانبها ، يشير الاختصار SD لبطاقة microSD إلى Secure Digital ويشير إلى مدى أمانها عند طرحها مقارنةً بتلك الموجودة بالفعل في السوق.

الاختلافات الأخرى بين بطاقة TF و microSD هي كما يلي:

– ظهرت بطاقات TF وبطاقات microSD في السوق في سنوات مختلفة. في عام 1999 ، تم إصدار بطاقات microSD وكانت بطاقات TF هي أحدث جيل من بطاقات الذاكرة حيث تم إصدارها في عام 2004.

– تعاونت شركات مختلفة في إنشاء هذه البطاقات. بطاقات microSD هي نتيجة التعاون بين Panasonic و SanDisk و Toshiba بينما نشأت بطاقات TF من تعاون Motorola و SanDisk.

– تعمل بطاقات TF وبطاقات microSD بشكل مختلف. بطاقة microSD هي ذاكرة فلاش شبه موصلة تميل إلى السخونة ، بينما بطاقة TF هي بطاقة فلاش أصغر داخليًا ولا تسخن.

– حجم بطاقة microSD أكبر قليلاً من حجم بطاقة TF.

كما قلنا من قبل ، بشكل عام بطاقات TF و microSD متشابهة تمامًا ، ولكن كان من المهم أن تعرف ما هي الاختلافات بينهما.