شاهد .. ما هي تداعيات ازمة المياه في العالم ومنطقتنا؟

العالم - خاص العالم

وتابع فضل الله خلال مشاركته في برنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الإخبارية بان موضوع الامن المائي والحروب المتوقعة هي امر تتزايد احتماليته بشكل كبير مضيفاً بان الامن المائي العربي في خطر جدا.

وشدد فضل الله على أن استهلاك الفرد العربي للمياه تراجع الى نصف لاسباب عديدة منها وجود مناطق صحراوية كبيرة في عدد من الدول العربية.

وأكد فضل الله على توفر نسبي من المتساقطات في منطقة شرق المتوسط اي دول سوريا ولبنان وفلسطين وهي دول فيها مشكلة المياه حادة مضيفاً بان قيام تركيا ببناء السدود على مياه الدجلة والفرات يخالف القوانين الدولية ويشكل مخاطر كبيرة على العراق وسوريا.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..