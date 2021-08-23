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'قسد' تختطف عددا من اهالي قرى بريف دير الزور

'قسد' تختطف عددا من اهالي قرى بريف دير الزور
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

قامت مجموعات مسلحة من جماعة "قسد" باختطاف عدد من المدنيين خلال مداهمتها بلدات الصبحة وجديد بكارة وجديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من جماعة "قسد" طوقت مداخل ومخارج بلدات الصبحة وجديد بكارة وجديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي ونفذت حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين فيها واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من مسلحي الجماعة لترهيب وتفريق عدد من الأهالي الذين تجمعوا وحاولوا التصدي للمسلحين.

وحاصرت مجموعات مسلحة تابعة لجماعة "قسد" أمس قرية مرزوقة وخطفت إمام وخطيب جامع القرية البالغ من العمر 65 عاماً وشاباً من قرية السويدية وسبعة شباب من قرى سليمان سارى والقاسمية وقرطبة وشابين من قرية القحطانية واقتادتهم إلى مقراتها بحجج وذرائع مختلفة.

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'قسد' تختطف عددا من اهالي قرى بريف دير الزور