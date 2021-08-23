الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مخاوف من التدخل الخارجي في تونس ( الجزء الاول)

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المغاربية على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي طرحت في دول المغرب العربي منها تخاوف من محاولة التدخل الخارجي في تونس وخسائر القطاع الزراعي جراء الحرائق في الجزائر والاستعدادات الانتخابات في ليبيا وعبثیة المشهد الانتخابي في المغرب ومخاطر التنقيب عن المعادن في موريتانيا.

العالم - المغاربية

استنفار شرطة بغداد في عملية محاكاة لتأمين الانتخابات

'واتسآب' يخطط لإطلاق نسخة خاصة بحواسيب 'آيباد' لأول مرة

'قسد' تختطف عددا من اهالي قرى بريف دير الزور

تويتر يطرح أدوات جديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة به

الكاظمي يعلن انطلاق عملية أمنية في الطارمية

مسكن ألم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد