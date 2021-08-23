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استنفار شرطة بغداد في عملية محاكاة لتأمين الانتخابات

استنفار شرطة بغداد في عملية محاكاة لتأمين الانتخابات
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة العراقية عن شرطة بغداد، اليوم الاثنين، استنفار جميع ملاكاتها في عملية محاكاة لتأمين الانتخابات.

العالم - العراق

وذكرت الوكالة في بيان، ان "قيادة شرطة محافظة بغداد شرعت بعملية محاكاة لتأمين الانتخابات القادمة وباستنفار جميع ملاكاتها، من خلال نشر عدد كبير من الدوريات والمرابطات ضمن مناطق تواجد المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية وبتواجد ميداني لقائد شرطة بغداد ومدراء الشرطة في جانبي الكرخ والرصافة ومدراء اقسام الشرطة ضمن عموم العاصمة ومدير أفواج الطوارىء وأمري الافواج والدوائر الاختصاصية".

واشار البيان الى "نشر مفارز الكلاب البوليسية K9 بالقرب من المراكز الانتخابية والطرق المؤدية لها وتفتيش المراكز الانتخابية بالاضافة الى نشر عدد كبير من الدوريات لتأمين الحماية اللازمة لمخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

واضافت "فيما تم تفعيل دور كل ما من شأنه تأمين الاستحقاق الانتخابي واجراء انتخابات حرة نزيهة في جو امني مستقر".

يذكر ان قيادة شرطة بغداد مستمرة في عملية محاكاة تأمين الانتخابات وتوزيع المهام والواجبات على كافة ضباطها ومنتسبيها.

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استنفار شرطة بغداد في عملية محاكاة لتأمين الانتخابات

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