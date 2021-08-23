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طالبان تحاصر ولاية بنجشير وتدعو للحل سلميا

طالبان تحاصر ولاية بنجشير وتدعو للحل سلميا
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الإثنين، أنها بدأت في محاصرة ولاية بنجشير، في انتظار دخولها بطرق سلمية.

العالم-افغانستان

ودعت طالبان عبر حسابها بالعربية بموقع تويتر المسؤولين المحلّيين بالولاية المعروفة بـ"الأسود الخمسة" إلى الاستسلام، مؤكدة أنها تريد حل الأزمة دون قتال.

وذكرت الحركة أنها طهرت مديريات (بنو، وبل حصار، وده صلاح) ممن سمتهم "البغاة الأشرار" بشكل كلي.

وكشفت في ذات الوقت أن مقاتلين من قوات الحركة في ولايات بدخشان وتخار، وبغلان "مرابطون" الآن عند بوابة ولاية بنجشير.

وقالت: إن الطريق هناك "سالك مفتوح، والعدو تحت الحصار في الولاية".

وبقيت "بنجشير" الولاية الوحيدة في أفغانستان خارج سيطرة حركة "طالبان"، حيث يطالب القيادي العسكري أحمد مسعود، نجل القيادي الراحل أحمد شاه مسعود، بمفاوضات مع طالبان قبل دخول "الأسود الخمسة".

وبنجشير هي واحدة من 34 ولاية في أفغانستان، ويبلغ عدد سكانها حوالي 150 ألف نسمة، معظمهم (98.9%) من الطاجيك.

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